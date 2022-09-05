Могилизация призывников в рф: пообещали «простить» носки и трусы, если тот поедет на войну

Могилизация выходит на новый уровень: военному в Туве пообещали «простить» носки и трусы, которые тот «должен» воинской части, если тот поедет на войну (https://theins.ru/news/254679).

Сначала солдат отказался участвовать в «спецоперации», получив штамп «предатель» в билете и дальнейшие проблемы с трудоустройством. А после выяснилось, что надо вернуть одежду, выданную на службе, но такого же белья в магазинах не нашлось. Поэтому отказнику всё-таки предложили отправиться на фронт и рискнуть жизнью за списанные трусы и носки.

Всё, что солдат съел в армии, списанный президент в качестве жеста доброй воли разрешил не возвращать.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/2854

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