Могилизационная повестка

Культ победобесия, в самых уродливых формах насаждаемый в России минувшие два десятилетия, теперь вылазит боком абсолютно для каждого россиянина. После 24 февраля страна в ускоренном режиме проходит все возможные ступени деградации. Траектория падения беспрецедентна для мировой истории: какой-то коллективный суицид, который по разнарядке спустили сверху. Некогда бравурные ура-патриотические призывы "Можем повторить" и "Мы ещё ничего не начинали" переродились в пугала для "глубинного народа". Взаправду материализовались путинские слова: "В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война". Только отныне в этой формуле появляется новая переменная – опаляющая "спецоперация".

Диктаторский режим решил всех повязать преступлением имперской войны, чтобы каждый отдал свою жертву в общий котел военных преступлений. Уважением и почетом пользуются те, в ком больше звериного начала, гуманизм и человечность отмерли. Маньяк, убийца, насильник – пробил твой час. Мобилизация стала инструментом переплавки россиян в одноразовые террористические юниты. Промывка мозгов направлена на отмирание жалости и тотальное обессмысливание. Гимн текущего момента: "Никого не жалко, никого... Ни тебя, ни меня, ни его... Нет друзей, и нет приятелей".

По России шагают военкомы, стучат в каждую дверь, караулят в подъездах, загребают возле станций метро и на вокзалах. Все ради одной цели: выполнить могилизационные планы для кремлёвского молоха. Новый рейтинг глав российских регионов формируется в привязке к выполнению графика рекрутирования смертников и пушечного мяса. Шишки сыпятся на Москву, где люди боятся ходить по улицам оттого, что местные власти показывают худшие планы по забору военнообязанных. Белокаменная стала антипримером, ведь там народ поумнее и четко осознает суть происходящего ужаса.

Настораживает ситуация, когда с одной стороны официальные власти отрицают практику облав на военнообязанных, опровергают раздачу повесток направо и налево. Но откуда тогда калеки и инвалиды на боевых слаживаниях? С другой стороны, военкомовские патрули прочесывают улицы для отлова своих жертв. Это какая-то самодеятельность, перегибы или активности ЧВК? Неужели в России действует параллельное правительство, а Путин и Ко – просто медиа-персонажи, живущие в параллельной реальности?

Верховный начальник поведал о 222 тысячах призванных бойцунов для реплики разгромленной "второй армии мира". Другим словом насильственно призванных и назвать сложно. Все оттого, что премудростям военного дела и выживания их готовят уже не дни, а считанные часы. Действительно, зачем заморачиваться с теми, кому на роду написано стать удобрением в украинских черноземах? А меж тем современная война – дело исключительно профессионалов.

Но расскажите об этом набранной орде, которая столкнулась с повсеместным разложения государственной машины России. Мобики десятками гибнут, не доехав до линии фронта. Кто-то от обострения болячек, кто-то просто замерзает в полях на пути в Украину. Нет нормального обмундирования, амуниции, продуктовых пайков, ночлежек. А по осени спать на бетонном полу в неотапливаемых помещениях – гарантия инвалидности. Расскажите потом про налаженный процесс, а не беспредельный хаос. А ведь самое трудное только впереди.

Путину, конечно, плевать на проблемы людишек. Вероятно, он задумал полное искоренение европейского и славянского начала в России. Вслед за могилизацией нацменов запущен процесс истребления русских мужчин. Учитывая возросший интерес вождя многонационалов к Азии, закономерно предположить, что готовится почва для наплыва мигрантов из перенаселенных частей континента, чтобы восполнить демографический провал.

Такое переформатирование вписывается в идею продления безвыборного правления Путина в условиях долгоиграющей "СВО". Вечный Путин – вечная война.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/744

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