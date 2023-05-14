Сегодня 09:21
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Могилізація в Кліщіївці
Від щирого серця передаю вітання родинам демобілізованих:
- заступнику командувача 2АК з МПЗ полковник "Т";
- командир 4 ОМСбр полковник "М";
- начальник штабу 4 ОМСбр полковник "М";
- заступник командира 4 ОМСбр полковник "Я" 300, але надія на демобілізацію велика;
- санітарні та безповоротні втрати особового складу - до 20 чоловік;
- озброєння та військової техніки уточнюється.
Кліщіївка це Україна!
Посади та військові звання гарні, як і ця новина...
Слава Україні та її воїнам!
Джерело: https://t.me/a_shtirlitz/25684