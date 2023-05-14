Могилізація в Кліщіївці

Від щирого серця передаю вітання родинам демобілізованих:

- заступнику командувача 2АК з МПЗ полковник "Т";

- командир 4 ОМСбр полковник "М";

- начальник штабу 4 ОМСбр полковник "М";

- заступник командира 4 ОМСбр полковник "Я" 300, але надія на демобілізацію велика;

- санітарні та безповоротні втрати особового складу - до 20 чоловік;

- озброєння та військової техніки уточнюється.

Кліщіївка це Україна!

Посади та військові звання гарні, як і ця новина...

Слава Україні та її воїнам!

Джерело: https://t.me/a_shtirlitz/25684

Новости портала «Весь Харьков»