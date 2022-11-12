Можуть діяти диверсанти і є багато «сюрпризів» – ОК «Південь» закликає херсонців бути уважними

Треба всім не втрачати пильності, наголосила начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк і додала, що без «несподіванок» для ЗСУ окупанти просто так не пішли б з правобережжя Херсона.

Йдеться про мінування великих ділянок місцевості, доріг, об’єктів критичної інфраструктури й інших об’єктів соціального забезпечення, де люди можуть шукати покращення тих побутових умов, які окупанти цілеспрямовано погіршували протягом останніх днів, переконуючи їх евакуюватись.

Джерело: https://t.me/spravdi/20744

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