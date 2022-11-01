Молдова оголосила персоною нон ґрата російського дипломата після падіння ракети на півночі країни

Молдова оголосила персоною нон ґрата представника посольства росії в Кишиневі після того, як збита українськими військовими російська ракета впала на півночі країни. У москві пообіцяли «відповідь».

Про таке рішення Молдови повідомило Міністерство закордонних справ країни.

«Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини МЗС ухвалило рішення оголосити персоною нон грата на території нашої держави представника Посольства рф в Кишиневі, він був змушений покинути територію Республіки Молдова», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про це російську сторону повідомили вдень 31 жовтня, коли посла рф в Кишиневі Олега Васнєцова викликали до штаб-квартири МЗС Молдови.

Послу також наголосили, що ракетні удари по Україні «продовжують посилювати безпекові ризики», а громадяни Молдови «все більше відчувають на собі згубні наслідки війни». Атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують загрози для енергетичної безпеки країни, заявили в МЗС Молдови.

У відповідь в МЗС рф заявили, що «москва відповість на висилку російського дипломата із Молдови», цитує ТАСС.

Після російського масованого обстрілу України зранку 31 жовтня, одна із ракет, збитих українською ППО, впала на територію Молдови. Фрагменти ракети знайшли на півночі села Наславча, яке розташоване на біля кордону з Україною на півночі Молдови. Інформації про постраждалих немає, однак у селі вибило вікна в будинках.

Джерело: hromadske.ua

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