Молдова выслала сотрудника посольства россии

Власти Молдовы выслали из страны одного сотрудника посольства российской федерации. Данное решение было принято после отказа во въезде в Молдову главе Татарстана Рустаму Минниханову.

«Было принято решение объявить персоной нон-грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару.

По его словам, санкции применили еще к двум сотрудника российского посольства. Их лишили специального допуска в аэропорт.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/12370

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