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Молитва за упокой, цветы и лампадки. Харьковчане почтили память погибших в страшном ДТП на Сумской

Почтить память погибших в страшном ДТП на Сумской собрались десятки горожан, родственники жертв. а также люди, которые чудом выжили и получили многочисленные травмы. На месте трагедии провели панихиду, с самого утра харьковчане начали нести цветы и зажигать лампадки в знак скорби.

Наталья, харьковчанка

Затронуло всех, на месте погибших мог быть каждый из нас. Этот перекресток я лично прохожу каждый день, занимаюсь в этом здании английским языком. Каждый день я перехожу дорогу и вспоминаю эту аварию.

Оксана Нестеренко, пострадавшая:

Я считаю, что нам важно быть вместе, держаться друг друга, к сожалению, кто-то погиб, кто-то остался жив. На нас двойная ответственность, прожить эту жизнь, сегодня мой второй день рождения, поэтому я здесь.

С момента кровавой трагедии в центре города прошел ровно год, но боль, рассказывают близкие погибших, не утихает. Все они ждут приговора для водителей "Лексуса" и "Фольксваген Туарег", ведь за совершение ДТП до сих пор никто не наказан.

Людмила Фабрис, родственница погибших:

Настюша – это была моя жизнь. Я ради нее жила. Мне так больно, ни на минуту боль эта не смолкает, мне очень обидно, что до сих пор не закончился суд, что такое правосудие.

Тарас Головий, друг погибших:

Дуже болить з такої трагедії під час судового процесу захист робить цирк, захист затягує процес, дуже гірко від цього і це не є достойним. Викликає сумнів каяття пані Зайцевої.

Следующее заседание в деле о резонансной аварии состоится уже 24 октября. Всего в течение года их назначали уже 30. За последние две недели дважды рассмторение дела переносили. Одна из обвиняемых , Елена Зайцева, начала жаловаться на судороги и давление, "скорую" ей вызывали и в СИЗО, и в суд.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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