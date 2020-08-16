Монах УПЦ МП відкрито пропагує «Русинську народну республіку»: подробиці

Монах УПЦ МП Венедикт Хромей з Рахівського району Закарпатської області відкрито агітує за створення «Русинської народної республіки», пропагує ідеологію «русского міра», блогера Анатолія Шарія та партії кума Володимира Путіна Віктора Медведчука «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ). Про це повідомляє «Релігія в Україні».

«Ми називаємо його місцевим сепаратистом, бо він і за русинство виступає і проти наших парафій», — священник ПЦУ із Рахова Віктор Білан.

У монаха Венедикта на сторінці у соціальній мережі знайшли всі атрибути «руского міра», зокрема прапор «підкарпатських русинів», репости дописів місцевих проросійських депутатів ОПЗЖ і блогера Шарія, підтримка російської теорії про те, що не Росія напала на Грузію, а саме Грузія напала на Цхінвалі тощо.

Це вже не перший випадок коли служителі УПЦ МП відкрито пропагують сепаратизм. У 2008 році за фактом діяльності «Сойму підкарпатських русинів» Служба безпеки України порушила проти священника УПЦ МП Дмитра Сидора кримінальну справу в зв’язку із зазіханнями на територіальну цілісність України.

Згодом справу передали до суду. 19 лютого 2012 року Ужгородський міськрайонний суд за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України («посягання на територіальну цілісність і недоторканність України») присудив йому три роки позбавлення волі (умовно, з відтермінуванням на два роки) та сплату штраф.

Источник: sprotyv.info

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