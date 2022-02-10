Монастырский увольняет начальника полиции Харьковщины после резонансного ДТП

После резонансного ДТП с участием автомобиля из кортежа Ярославского глава МВД Украины принял решение об увольнении начальника ГУНП Харьковской области Станислава Перлина. Об этом Денис Монастырский написал на своей странице в Facebook.

«До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом!

Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна.

Також буде розслідувано спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського», — говорится в сообщении.

«Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП.

Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці.

Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування».

Агентство Телевидения Новости