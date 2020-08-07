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Мопед лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом в Изюме: один пострадавший

Мопед лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом в Изюме: один пострадавший

Сегодня в 14:30 на проспекте Независимости в Изюме в микроавтобус Volkswagen врезался мопед: водитель мотоцикла госпитализирован.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавшему в результате столкновения водителю мопеда 30 лет, его пассажир от госпитализации отказался.

Водителю Volkswagen 39 лет, мужчина не пострадал. Информация о ДТП зарегистрирована в Изюмском ОП.

Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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