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"Мопеды" вернулись: несколько регионов Украины атакованы иранскими бпла Shahed
Ночью враг пытался атаковать Житомирскую обл., применив Shahed. Силами ПВО на севере области беспилотник был сбит.
Ночью ВСУ в Запорожской обл. сбили 6 кацапских мопедов.
Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами". Сбиты все восемь вражеских БПЛА. Это были именно Shahed-136.
Очевидно, русня таки получила новую партию мопедов от Ирана...
#мопеды #Shahed
Джерело: https://t.me/infosprotyv/7370