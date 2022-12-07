"Мопеды" вернулись: несколько регионов Украины атакованы иранскими бпла Shahed

Ночью враг пытался атаковать Житомирскую обл., применив Shahed. Силами ПВО на севере области беспилотник был сбит.

Ночью ВСУ в Запорожской обл. сбили 6 кацапских мопедов.

Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами". Сбиты все восемь вражеских БПЛА. Это были именно Shahed-136.

Очевидно, русня таки получила новую партию мопедов от Ирана...

#мопеды #Shahed

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7370

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