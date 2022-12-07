Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:10
Просмотров: 126

"Мопеды" вернулись: несколько регионов Украины атакованы иранскими бпла Shahed

Мопеды вернулись: несколько регионов Украины атакованы иранскими бпла Shahed

Ночью враг пытался атаковать Житомирскую обл., применив Shahed. Силами ПВО на севере области беспилотник был сбит.

Ночью ВСУ в Запорожской обл. сбили 6 кацапских мопедов.

Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами". Сбиты все восемь вражеских БПЛА. Это были именно Shahed-136.

Очевидно, русня таки получила новую партию мопедов от Ирана...

#мопеды #Shahed

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7370

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

CNN о положении рф в данный момент
Сегодня 10:15    132
СБУ ідентифікувала ще одного ватажка рашистів, який особисто розстріляв цивільного в Бучанському районі
Сегодня 10:01    95
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.12 орієнтовно
Сегодня 09:55    96
Германия отказывается передавать системы Patriot Украине
Сегодня 09:50    120
Россия ограничена в "блэк-аут" плане, поэтому надеется на поставки из Ирана
Сегодня 09:39    108
Новости из США. Вторник, 6 декабря 2022
Сегодня 09:33    113
В Сполучених Штатах хтось розгортає кампанію з накачування антиукраїнською дезінформацією усіх шарів суспільства - The Guardian
Сегодня 09:27    122
Харківщина, 7 грудня
Сегодня 09:04    97
Путін заморозив накопичувальну пенсію для росіян до кінця 2025 року
Сегодня 09:04    119
Брата екснардепа Царьова засудили за тероризм
Сегодня 08:53    120
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 