Мор рыбы в Старом Салтове: подробности

На Печенежском водохранилище в Волчанском районе Харьковской области зафиксировано удушье рыбы.

Как сообщили в Госагентстве рыбного хозяйства в Харьковской области, погибли 2765 рыб - окунь, плотва, ерш, щука, судак и так далее.

При осмотре также установлено, что вода в водоеме имеет желто-бурый оттенок с характерным запахом сероводорода.

Причины гибели рыбы будут известны после лабораторных исследований.

Источник: sq.com.ua

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