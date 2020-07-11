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Мор рыбы в Старом Салтове: подробности
На Печенежском водохранилище в Волчанском районе Харьковской области зафиксировано удушье рыбы.
Как сообщили в Госагентстве рыбного хозяйства в Харьковской области, погибли 2765 рыб - окунь, плотва, ерш, щука, судак и так далее.
При осмотре также установлено, что вода в водоеме имеет желто-бурый оттенок с характерным запахом сероводорода.
Причины гибели рыбы будут известны после лабораторных исследований.
Источник: sq.com.ua
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