Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 203

Мор рыбы в Старом Салтове: подробности

Мор рыбы в Старом Салтове: подробности

На Печенежском водохранилище в Волчанском районе Харьковской области зафиксировано удушье рыбы.

Как сообщили в Госагентстве рыбного хозяйства в Харьковской области, погибли 2765 рыб - окунь, плотва, ерш, щука, судак и так далее.

При осмотре также установлено, что вода в водоеме имеет желто-бурый оттенок с характерным запахом сероводорода.

Причины гибели рыбы будут известны после лабораторных исследований.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прибуток – мільйон доларів, податків – нуль: конфлікт перевізників на Харківщині (ВІДЕО)
Сегодня 09:12    45
Коронавирус: количество пассажиров в метро упало в два раза
Сегодня 08:05    114
Наскільки у Харкові змінилися ціни на продукти для борщу (ВІДЕО)
Сегодня 07:33    86
Троллейбус №11 изменит маршрут
Сегодня 06:41    74
Коронавирус в Харькове: статистика на 10 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:20    162
Из шахты на оккупированном Донбассе в грунт поступает радиоактивная вода — правозащитники
10.07.2020 09:02    137
Суд в Харькове взыскал миллионы гривен за незаконную вырубку деревьев ценных пород
10.07.2020 08:42    137
Глобальное потепление: как изменилась погода в Харькове за 30 лет
10.07.2020 08:15    248
Завод "Радиореле" выставили на продажу
10.07.2020 07:20    197
Комітет змінив свою думку щодо кількості районів на Харківщині
10.07.2020 06:54    276
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 