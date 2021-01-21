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Морозы на Харьковщине: за сутки от переохлаждения пострадали 4 человека

Морозы на Харьковщине: за сутки от переохлаждения пострадали 4 человека

В Харьковской области за сутки от переохлаждения пострадали 4 человека.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

По данным Департамента здравоохранения ХОГА, за последние сутки по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения Харьковщины обратились 4 человека: двое из них – в Харькове и двое – в области.

Один пострадавший обратился за помощью в Харьковском районе, один – в Первомайском,

Как указывается, все пострадавшие были госпитализированы.

 

Агентство Телевидения Новости

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