Морозы на Харьковщине: за сутки от переохлаждения пострадали 4 человека

В Харьковской области за сутки от переохлаждения пострадали 4 человека.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

По данным Департамента здравоохранения ХОГА, за последние сутки по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения Харьковщины обратились 4 человека: двое из них – в Харькове и двое – в области.

Один пострадавший обратился за помощью в Харьковском районе, один – в Первомайском,

Как указывается, все пострадавшие были госпитализированы.

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