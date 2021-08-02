Мошенники оформляют кредиты посредством приложения «Дія»

Не так давно стало известно о новых способах обмана украинских граждан. Мошенники стали пользоваться приложением «Дія», через которое оформили на гражданку Украины кредит. Об этом случае рассказал эксперт в области цифровой безопасности Константин Корсун на своей странице в социальной сети Facebook.

На пороге цифрового апокалипсиса

Гражданка по имени Людмила (имя реальное, имеются копии документов, удостоверяющие личность, а также контактные данные) «взяла кредит» через «Дія». Брала она не сама, – ей помогли в этом. Она даже не проходила регистрацию. И еще больше – у нее отсутствовала ID-карта, был только паспорт старого образца. Все эти сведения Корсун приводит в своем посте.

Кредит без подтверждения

Коллекторы потребовали от Людмилы вернуть сумму долга в полном объеме плюс проценты. После чего была отправлена жалоба в кредитную организацию, предоставившую тот самый кредит, но там ответили, что нет веских оснований считать, что кредит был оформлен третьими лицами. Пострадавшей было написано заявление в полицейском участке, но результат нулевой.

Ответ НБУ

Дальше Людмила отправил запрос в «Дія», на который ей ответили, что приложение надежное и в принципе оформить на человека третья сторона не имеет возможности. Также был сделан запрос в НБУ, но и там отказали в помощи, ссылаясь на то, что НБУ нет соответствующих полномочий, чтобы расследовать случаи противоправного появления кредитной задолженности. Коллекторы и дальше стали требовать от Людмилы вернуть кредит, который она не брала.

Как быть в такой ситуации

«Можно создавать петиции, но как показала практика, эти действия фактически не приносят никакого результата. Даже если будет 25 тысяч и больше подписантов, они будут проигнорированы. Профессиональное сообщество, выступающее за кибербезопасность, не раз предупреждало о возможных последствиях, они тоже остаются без внимания, кроме того, в отношении самых активных и настойчивых фигурантов заводят сфабрикованные уголовные дела», — рассказал эксперт.

Также он добавил, что на сегодняшний день нет эффективных методов защиты против подобных мошеннических действий.

Источник: internetua.com

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