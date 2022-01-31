Мошенники рассылают фальшивые штрафы

Мошенники ежедневно проводят в среднем около 300 незаконных финансовых операций, то есть каждые пять минут кто-то в Украине становится жертвой финансового мошенника. Периодически появляются все новые и новые схемы, и одна из них касается штрафов за нарушение правил дорожного движения.

КАК ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ?

Итак, новая мошенническая схема, о которой рассказывает Liga.net. Представьте, что на вашу электронную почту или телефон присылают уведомление о необходимости уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

В тексте сообщения есть ссылка, по которой якобы можно перейти в электронный кабинет водителя для уплаты штрафа. Однако этот кабинет ненастоящий, хотя визуально и похож на оригинал. Вы переходите и платите. Хотя ни одного штрафа на самом деле у вас нет.

Персональные данные водителей аферисты скупают в интернете, после чего рассылают им уведомления о штрафах. Чтобы быстро проверить, не попал ли ваш электронный адрес в руки аферистов, можно зайти на сайт www.haveibeenpwned.com и ввести там свою почту или номер телефона для проверки.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

В патрульной полиции разъясняют, что реальный штраф за нарушение правил дорожного движения всегда содержит четкую фиксацию нарушения. В настоящем электронном кабинете водителя всегда указывается день, точное время и место нарушения. К сообщению также прилагается скан фото- или видеофиксации.

Стоит обратить внимание на то, что сайты госструктур (в том числе тот, на котором размещен электронный кабинет водителя, а это e-driver.hsc.gov.ua), оканчиваются на gov.ua, поэтому любые другие варианты названия сайта могут свидетельствовать о мошенничестве.

Прежде чем вводить свои персональные данные, проверьте, действительно ли вы находитесь на реальном, а не на фейковом сайте. Если сайт отличается от оригинала, не вводите персональные данные, в том числе данные платежной карты.

Проверить сайт на предмет подделки можно, позвонив на горячую линию киберполиции по телефону 0(800)505-170, или зайдя на страницу киберполиции Stop Fraud. Здесь можно проверить на мошенничество любой сайт, банковскую карточку или номер телефона.

Кроме того, в настоящих сообщениях о необходимости уплаты штрафа обязательно присутствует QR-код, содержащий зашифрованные данные. Просканировав код, вы перейдете к электронному кабинету водителя.

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИСЬ НА УДОЧКУ АФЕРИСТА

Если вы все же стали жертвой мошенников, обратитесь в департамент киберполиции или в ближайшее отделение полиции или позвоните 102. После привлечения виновного лица к уголовной ответственности вы можете обратиться в суд с требованием возмещения материального и морального вреда. Не пренебрегайте обращением в полицию. Например, из 241 млн грн убытков, которые были нанесены в результате финансовых мошеннических действий в 2020 году, 189 млн грн удалось вернуть пострадавшим.

КАКИЕ ЕЩЕ БЫВАЮТ СХЕМЫ

Чаще всего жертвами мошенников становятся доверчивые люди пожилого возраста. Нацбанк предупреждает, что достаточно часто мошенники используют метод социальной инженерии, то есть входят в доверие к потенциальной жертве и добиваются, чтобы она передала им деньги или данные своей карты.

Злоумышленники могут по почте отправлять письма о крупном выигрыше – от 100 тысяч до 500 тысяч гривен. Чтобы получить выигрыш, нужно всего лишь купить товаров на 200 грн из каталога, который прилагается к такому письму. Обычно речь идет о бытовых товарах: лекарствах, посуде, книгах, косметике и т.п.

В письме также может быть пластиковая карта, на которой якобы находится выигрыш. Эту карточку потенциальной жертве обмана предлагают активировать, когда она купит товар на необходимую сумму и направит квитанцию по определенному адресу. Однако эта карточка ненастоящая, как и денежный приз. Люди покупают товар, отсылают квитанцию и бесполезно ждут обещанных денег. Многие не сразу понимают, что их обманули.

Бывает также, что человеку звонят вечером или ночью и сообщают, что, мол, дочь или сын попали в аварию и срочно нужны деньги. Случается даже, что голос человека по телефону кажется вам похожим на голос родного человека. Однако в этом случае надо сделать одну единственную вещь – положить трубку и позвонить. Но не на тот номер, с которого вам звонили, а на номер дочери или сына, который записан у вас в телефоне, и поинтересоваться, все ли хорошо. Обычно пожилые люди паникуют и диктуют номер своей карточки, пин-код и другие личные данные, а злоумышленники в этот момент снимают с нее деньги в банкомате.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?

Надо игнорировать подобные сообщения. Помните, нельзя выиграть в лотерее, в которой вы не участвовали. Ни в коем случае не передавайте другим людям номер своей карточки, пин-код и прочие личные данные.

Общайтесь со своими пожилыми родителями, знакомыми и соседями, рассказывайте им о подобных схемах. Ведь это может сохранить их деньги и здоровье.

Если вы все же стали жертвой злоумышленников, звоните в киберполиции по номеру 0(800)505-170 или обращайтесь онлайн по ссылке cyberpolice.gov.ua. Сообщите о мошеннических действиях, это поможет другим людям не попасть в ловушку мошенников, а полиции – найти злоумышленников.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Автор: Ирина Стрельник

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