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Мощное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших значительно увеличилось

Мощное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших значительно увеличилось

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг увеличилось до 20 человек.

Агентство Anadolu, со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, сообщает также о 1015 пострадавших. Разрушено более 100 домов.

Напомним, землетрясение в Турции началось 24 января в районе 20:55 по местному времени. Магнитуда подземных толчков достигала 6,8. Их эпицентр находился в районе города Сивридж в провинции Элязыг.

Власти, направившие к месту катастрофы военных и спасателей, не исключают, что в будущем число жертв может вырасти, так как во многих местах под завалами могут находиться люди.

Источник: fakty.ua

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Темы: турция

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