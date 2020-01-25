Мощное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших значительно увеличилось

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг увеличилось до 20 человек.

Агентство Anadolu, со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, сообщает также о 1015 пострадавших. Разрушено более 100 домов.

Напомним, землетрясение в Турции началось 24 января в районе 20:55 по местному времени. Магнитуда подземных толчков достигала 6,8. Их эпицентр находился в районе города Сивридж в провинции Элязыг.

Власти, направившие к месту катастрофы военных и спасателей, не исключают, что в будущем число жертв может вырасти, так как во многих местах под завалами могут находиться люди.

Источник: fakty.ua

Новости портала «Весь Харьков»