Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломов

Два землетрясения средней силы случились на обоих полушариях нашей планеты – на греческом острове Крит и у берегов Сальвадора.

Так, сегодня утром афинский Геодинамический институт зафиксировал землетрясение магнитудой 5,2 на острове Крит. Эпицентр подземного толчка находился на глубине около 66 км. На данный момент нет сообщений о пострадавших и разрушениях.

Отмечается, что землетрясение ощущалось не только на Крите, но и на многих других островах в южной части Эгейского моря.

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Немного сильней было землетрясение вблизи Сальвадора. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду 6,0, а эпицентр подземных толчков находился в море в 57 км к югу от столицы страны, города Сан-Сальвадора, и на глубине 88 км.

Также не поступали сообщения о разрушениях, жертвах или угрозе цунами.

Источник: www.segodnya.ua

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