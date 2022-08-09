Московская церковь годами совершала незаконные и неканонические деяния, – профессор Острожской академии

Об истории РПЦ, её экзистанционном отличии от украинского православия и о том, что делать с её имперско-шовинистическим влиянием в Украине в эфире UaTv рассказал доктор философских наук, профессор Острожской академии Пётр Кралюк.

По словам Петра Кралюка, неканонические и незаконные деяния как московской, так и российской православной Церкви годами совершались на территории Украины. А сейчас Московский Патриарх напрямую участвует, ещё и в геноциде украинского народа.

«В Московии церковь фактически слилась с политической властью и стала одним из ключевых департаментов кремлевского империализма. Даже гонения большевиков и коммунистов в XX веке. не заставили духовенство Русской православной церкви (РПЦ) отойти от дел имперско-политических и заняться богоугодным делом спасения души. РПЦ упорно продолжала быть духовным инструментом порабощения народов и раздувателем милитаризма с шовинизмом как в самой Московии, так и на территории порабощенных народов. Московская церковь всегда подчинялась главнокомандующему своей страной».

Как отметил эксперт в нашем эфире, Московская православная церковь на самом деле не является церковью, она не имеет статуса, ни автокефалии, ни автономии. Она должна быть запрещена в Украине, однако избавляться от московской православной церкви в стране не спешат.

«Она не находится на своей канонической территории, потому что это не каноническая территория русской православной церкви с точки зрения православных канонов, это просто должны быть приходы русской православной церкви. Но, к сожалению, наши судьи политики поддерживают эту русскую церковь. Реально мы видим, что эта церковь в дальнейшем будет поддерживать московский патриархат».

Чтобы не поддерживать российские преступления, совершенные годами на территории Украины, Петр Кралюк призывает украинцев переходить в Православную церковь Украины.

«Последние исследования показали, что в Украине осталось немного поклонников этой церкви. Я вообще вижу единственный выход из этой ситуации – это переход верующих, священников в Православную церковь Украины».

Единственной канонической Православной церковью на территории Украины именно Православная церковь Украины и именно к ней должны принадлежать все наши православные украинцы, — добавил эксперт

Джерело: infonavigator.com.ua

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