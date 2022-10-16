Московские парковки готовят под бомбоубежища

На дверях домов московского ТСЖ «Атом» (улица Демьяна Бедного) появилось объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых».

Жильцов просят освободить парковки от личных вещей и машин до 18 октября, так как она будет «приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны».

В объявлении говорится, что соответствующее решение принято на совещании 11 октября в мэрии Москвы под руководством заммэра Петра Бирюкова. А че случилось?

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/4470

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