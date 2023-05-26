Московский комбинатор

Последовала череда новостей, катастрофических для Кремля в рамках его попыток сохранения влияния в восточном и европейском регионах.

1) Полностью провалилась поездка Мишустина. Пекин даже не сохранил базовых рамок приличия, а банально поиздевался над российским премьером: приближаться к токсичному телу запретили практически всем (от высших представителей власти до представителей бизнеса). Закрыли для Мишустина и "китайскую прессу". Более дикого и холодного визита в Китай иностранной делегации не было. Китайский сюзерен продемонстрировал, что он полностью недоволен своим вассалом, так ещё и обижен на то, что параллельно с Мишустиным алкоголик Медведев отправился в недружественную для Пекина страну. Пекин требует, чтобы все яйца складывались в его корзину и под его гарантии, и иные выходки российской власти терпеть не намерен.

2) В ответ на попытку Кремля "удержать энергетический рынок" в своей орбите Пекин также ответил жёстко. Проект "Сила Сибири-2" временно (или безвременно) заморожен. Вместо этого Пекин прямо во время присутствия российской делегации сообщил, что собирается строить трубу из Туркмении, подчеркнув, что так "энергоресурсы будут на 30% дороже", дополнительно пояснив, что это правильный политический ход. Фактически, детище Путина, которое тот с начала войны продвигал китайским представителям, закрыто до тех пор, пока Пекин не разрешит России "кормить его газом за бесплатно".

3) Между Алиевым и Пашиняном улучшились отношения: сами стороны говорят, что они близки к "исторической сделке" по торговле суверенитетом и территориальной целостностью. Армения, полагая, что в обозримом будущем не может претендовать на Карабах, готова согласиться на "признание нынешних границ Азербайджана". Таким образом, спорная территория временно вытесняется из повестки, а Армения выпадает из-под российского влияния. Теперь точек давления России на Армению фактически нет, все так называемые миротворцы (по сути, скрытые оккупанты) должны быть немедленно удалены. Также Армения может "в знак благодарности за помощь при отражении военной агрессии Азербайджана" покинуть путинскую военную клоаку.

4) Токаев изящно поиздевался над Лукашенко и Путиным, заявив, что их братская любовь постепенно перетекает в неприличную оргию "у всех на виду". Токаев также говорил устами Пекина, сославшись на реальную угрозу размещения ТЯО на территории Беларуси (хоть и под российским флагом). Пекин долго предупреждал Россию о недопустимости распространения ядерного оружия в регионе, но Путин решил, что он может действовать без согласования стратегических решений со своим сюзереном. Предупреждение, высказанное устами Токаева, было жёстким: само существование "Союзного Государства" является угрозой для существования ЕАЭС. Говоря проще, попытки Путина распускать руки приведут к тому, что восточные государства покинут "союз", оставив "одного усатого и одного лысого пенсионера в гордом одиночестве", где они будут "попеременно друг в друга проникать", тем самым инкорпорироваться.

5) Ли Хуэй завершает большое западное турне. Все переговоры проходят тихо, без пресс-релизов и комментариев сторон. Говорят, что Китай настаивал именно на таком формате "тихой дипломатии", схожей с подковерным шушуканием Киссинджера, который неожиданно пробудился с заявлением "о необходимости вступления Украины в НАТО и контролирования её военной направленности". Киев, собственно, не против стать второй армией НАТО и второй армией мира под "ядерным щитом". Также известно, что китайский Hui получил контуры "украинской формулы мира". Важно, что абсолютно все государства Европы, по которым блуждал Ли, так или иначе согласны с фундаментальными пунктами этой формулы, а дискуссионными оставляют лишь некоторые детали. Далее (после завершения всех переговоров на Западе) Hui полетит в Москву, которой представит "украинскую формулу", указав на пункты, которые не могут изменяться - в том числе выход со всех оккупированных территорий. Фактически, Пекин поставит Москву перед фактом: вот формула - или соглашайтесь, или не надейтесь на нашу экономическую подпитку.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7881

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