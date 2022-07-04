Москва поджигает Узбекистан под чужим флагом

Недавний визит вождя многонационалов в страны Центральной Азии продемонстрировал архивысокую важность региона для россии. Это – мягкое подбрюшье "империи зла", оттого Москве нужно цепко держать данное пространство в своих загребущих когтях. Тем не менее, пока "вторая армия мира" продолжает в буквальном смысле удобрять украинские черноземы, за пределами европейского геополитического театра происходит безвозвратная утрата рф своих постсоветских позиций.

После Душанбе и Ашхабада Путин воочию увидел, возле чего теперь его место. Здесь заправляют другие игроки: Турция, Китай, Иран... С Москвой они не особо считаются, наоборот, подпитывают антироссийские настроения, апеллируя к темным страницам имперского прошлого. россии сейчас не до жиру, подарков для местных элит у нее нет, самим не хватает ресурсов, особенно в свете провальной "спецоперации". Остаётся один проверенный путь: поджигать Центральную Азию по обкатанным в Молдове, Грузии, Украине схемам. Ставка делается на хаотизацию и сепаратизм. При этом кремлевцы подло проворачивают свои грязные делишки под чужим флагом.

Мишенью для гибридной агрессии российские спецслужбы избрали Узбекистан – наиболее густонаселенную и зажиточную центральноазиатскую республику. Срединное геополитическое положение страны делает ее дезорганизацию трагичной для стран-соседей. Ташкент давно вышел из орбиты влияния рф, и хотя официально узаконил нейтралитет, все больше смещается в сторону укрепления связей с Пекином и Вашингтоном. Никогда такого не было, и вдруг российские турбопатриоты разглядели в Узбекистане очередную "антироссию". Потому ничтоже сумняшеся запустили алгоритм подрыва страны на базе украинских наработок. События во вспыхнувшем Каракалпакстане как-то подозрительно похожи на смесь "крымского" и "донбасского" сценариев. Во-первых, большой регион (40% узбекской территории) по конституции значился "суверенной республикой", т.е. имеет статус автономии даже более широкий, чем АРК в Украине. Во-вторых, 17 раздел узбекской конституции наделяет каракалпаков правом на выход из состава республики на основе референдума. И здесь вообще широкое поле для подрывной работы Кремля, ведь создание квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" шло на базе нелегитимных, фейковых "референдумов".

Поводом для массовых протестов каракалпаков стал референдум по поправкам к конституции, среди которых те, что ограничивают суверенитет республики. По местным пабликам пошла волна призывов выступить против поправок. Президент Мерзиёев взял паузу, чем воспользовались вожаки сетевого протеста, в т.ч. блогер Давлетмурат Таджимуратов, объявившие старт митингов. Странный короткий "арест" Таджимуратова со стороны МВД стал триггером для протестов. Изначально они были мирными, но некие силы в рядах СНБ и МООН МВД начали провоцировать демонстрантов в Нукусе стрельбой и дымовыми шашками, заварив бойню. Была предпринята попытка штурма органов власти неизвестными, число жертв выросло. В итоге прилет президента Мерзиёева в Нукус, заявление про отмену поправок и введение режима ЧП до 2 августа вроде как остановили кровопролитие.

Очевидно, что каракалпакский кейс Ташкенту подспудно навязывает Москва с помощью внутренней подрывной агентуры. В пользу данного подхода говорят следующие факты: 1. российская пропаганда пытается взвалить всю ответственность на некие региональные амбиции Казахстана, утверждая, что каракалпаки – это казахи. Это месть за демарш Токаева и попытка стравить две страны; 2. Москва объявила Узбекистан "азиатской Украиной", которой СССР отдал земли казахов, таджиков и туркменов, пора все вернуть... 3. Лукашенко ещё в январе 2022 года пророчил узбекам "казахский сценарий" и по сути, раскрыл планы Кремля.

Увы, на лицо очередные гибридные происки теряющей остатки влияния россии.

Источник: https://t.me/sytosokrata/670

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