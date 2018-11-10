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Москвич получил тяжёлые ожоги в схватке с тараканом

Москвич получил тяжёлые ожоги в схватке с тараканом

В Москве прооперировали мужчину, который, пытаясь сжечь таракана на кухне, поджёг себя, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Вернувшись домой после рабочего дня, мужчина обнаружил, что в одном из углов его кухни сидит большой рыжий таракан. Москвич решил сжечь насекомое с помощью зажигалки и газового баллончика, которым заправляют переносные газовые плитки.

Когда мужчина поднёс зажжённую зажигалку к баллончику, газ вспыхнул, и огонь повредил ему руки.

Пострадавший сам позвонил в скорую помощь. Его доставили в ожоговый центр клиники Иноземцева с ожогом восьми процентов поверхности рук второй-третьей степени. Врачи сделали ему операцию, сейчас его уже выписали из больницы.

Удалось ли мужчине уничтожить таракана, не сообщается.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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