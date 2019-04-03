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Місцеві мешканці на Закарпатті заважають прикордонникам облаштовувати кордон та влаштовують провокації

Місцеві мешканці на Закарпатті заважають прикордонникам облаштовувати кордон та влаштовують провокації

Прикордонники на Закарпатті активно протидіють контрабандній діяльності.

У зв’язку з настанням сприятливих погодних умов та збільшенням кількості спроб правопорушників незаконно перетнути кордон, охоронці кордону відновили роботи з інженерно-технічного облаштування кордону, зокрема з Румунією.

Так, сьогодні прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби «Ділове» почали встановлювати загороджувальний паркан на лінії державного кордону. Відразу до місця проведення робіт прибула група молодиків, приблизно 40 чоловік з вимогою зупинити встановлення огорожі. Чоловіки, більшість з яких є місцевими жителями, вже потрапляли в поле зору прикордонників за порушення українського законодавства. Молодики намагалися усіляко заважати правоохоронцям та провокувати їх. Також до місця встановлення огорожі прибув сільський голова н.п. Ділове.

На даний час прикордонники роботи продовжують та фіксують дії громадян. Місцеві мешканці, демонструючи не погодження з представниками Держприкордонслужби також перекрили автомобільну дорогу сполученням «Рахів – Мукачеве».

До місця події викликано співробітників Національної поліції та оповіщено компетентні правоохоронні органи.

Місцеві мешканці на Закарпатті заважають прикордонникам облаштовувати кордон та влаштовують провокації

Місцеві мешканці на Закарпатті заважають прикордонникам облаштовувати кордон та влаштовують провокації

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: граница

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