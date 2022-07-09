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Міст на Київщині, де блискавка влучила у заміновану опору, почали ремонтувати – «Укравтодор»

Міст на Київщині, де блискавка влучила у заміновану опору, почали ремонтувати – «Укравтодор»

29 червня стало відомо про руйнування біля села Демидів мосту через річку Ірпінь. Тоді одна людина загинула, двоє зазнали поранень (фото ілюстративне)

Агенство автомобільних доріг «Укравтодор» повідомило про початок робіт з відновлення зруйнованого нещодавно мосту на Київщині.

«Через блискавку, що влучила у заміновану опору, було зруйновано міст через річку Ірпінь на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч, поблизу села Демидів. Сьогодні (8 липня – ред.) дорожники розпочали відновлювальні роботи, аби якнайшвидше забезпечити транспортне сполучення зі столицею. На об’єкті наразі ведуться підготовчі роботи – демонтаж зруйнованих конструкцій. Відзавтра стартують роботи по облаштуванню тимчасового насипу з бетонного буту», – повідомили в «Укравтодорі».

Згідно з повідомленням, завершити роботи та відкрити рух планують найближчим часом.

Наразі на цій ділянці легковий транспорт рухається дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин, вантажний транспорт понад 10 тонн – альтернативним маршрутом об’їзду.

29 червня стало відомо про руйнування біля села Демидів мосту через річку Ірпінь. Тоді одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Источник: radiosvoboda.org

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