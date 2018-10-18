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Мюллер готовий оголосити головні висновки у “російській справі” - Bloomberg

Мюллер готовий оголосити головні висновки у “російській справі” - Bloomberg

Спецпрокурор США Роберт Мюллер оголосить висновки основних аспектів розслідування про російське втручання у президентські вибори Сполучених Штатів у 2016 році після проміжних виборів до Конгресу у листопаді.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох американських чиновників.

"Очікується, що спецпрокурор Роберт Мюллер оголосить висновки щодо основних аспектів російської справи (про втручання на президентських виборах США 2016 року - ред.) невдовзі після проміжних виборів у листопаді ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Мюллер готовий дати відповідь на два найгостріших аспекти розслідування, зокрема чи є чіткі ознаки змови між Росією та кампанією американського президента Дональда Трампа під час президентських виборів у 2016 році, та чи вживав президент заходи, аби перешкодити правосуддю.

За даними видання, згідно з американським законодавством, Мюллер передасть свої висновки заступнику генерального прокурора США Роду Розенштейну, який в свою чергу може вирішити, які саме документи будуть надіслані до Конгресу, а які можуть бути оприлюднені.

Источник: newsua.one

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Темы: США

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