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МВС закликає українців не здавати знайдені міни та снаряди на брухт

МВС закликає українців не здавати знайдені міни та снаряди на брухт

У МВС нагадують про відповідальність за спроби здати знайдені вибухонебезпечні предмети на брухт, або використати їх у злочинних цілях.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ сказала речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва.

"Певна категорія громадян намагається здавати вибухонебезпечні предмети до металобрухту, або навіть використати в злочинних цілях. Нагадую, такі дії неприпустимі, небезпечні та суворо караються правоохоронними структурами", - зазначила Матвєєва.

За її словами, є багато випадків загибелі або травмування людей від мін і вибухонебезпечних предметів під час польових робіт - здебільшого в Київській та Чернігівській областях.

У зв'язку з цим Матвєєва закликала українців відвідувати лише ті місця на природі, які гарантовано перевірені піротехніками. Вона нагадала, що в жодному разі не можна підходити до вибухонебезпечних предметів і тим більше – торкатися їх, а в разі виявлення - негайно телефонувати «101» та «102». Також можна використовувати застосунок «Розмінування України» та інтерактивний сервіс «Протимінна діяльність ДСНС України».

Источник: ukrinform.ua

Фото: Нацполіція

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