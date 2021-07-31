“Мы доказали, что “Легитимный” и “Резидент” полностью управлялись из Москвы” – начальник харьковской СБУ

В “Информационном вечере” на телеканале Simon Роман Дудин прокомментировал громкий “телеграмгейт”.

“Я очень горжусь тем, что именно Харьковская область, именно УСБУ в Харьковской области стало тем первым управлением, которое передало материалы в суд и уже получило приговоры по статье 111 – “Государственная измена”, но уже в контексте информационной безопасности. Ни одного такого правового прецедента за 30 лет Независимости Украины не было. Это касается телеграмм-каналов “Резидент”, “Легитимный” и еще ряда региональных телеграмм-каналов, которые, по большому счету, повторяли собой проект “Новороссия” – то есть все те регионы, которые они фантазируют, что смогут себе отрезать. Это был такой первый прецедент, после него уже, насколько мне известно, уже во многих регионах страны работают по этому алгоритму”, – сказал Дудин.

По мнению начальника Управления СБУ в Харьковской области, “телеграмгейт” помог донести до общества важную информацию.

“Мы доказали, что именно в этом случае эти каналы “Легитимный” и “Резидент” полностью управлялись из Москвы. Мы показали, что они принадлежали фактически спецслужбе, принадлежали военной разведке России. Показали всех фигурантов, задержали здесь этих людей, которые дали показания с признанием своей вины. Эта история в определенный момент на территории всей страны смогла переломить видение рядового гражданина: “Ребята, ну это все очень неплохо, но давайте я лучше почитаю печатную газету или официальный информационный канал”. Потому что написать в этих мессенджерах можно все что угодно”, – прокомментировал Дудин.

Напомним, в феврале 2021 года харьковская СБУ сообщила о разоблачении сети Telegram-каналов, которые координировались спецслужбами России. В обнародованном списке таких каналов: “Легитимный”, “Резидент”, “Картель”, “Сплетница”, “Черный квартал”, “Политический расклад”, “Нетипичное Запорожье”, “Тремпель Харьков”, “Одесский фраер”, “Днепр live”, “Николаев live”, “Херсон live”.

Позже суд постановил заблокировать часть из перечисленных каналов. Впрочем, они до сих пор работают.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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