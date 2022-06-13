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Мы нуждаемся в помощи быстро, потому что каждый день проволочек измеряется кровью украинцев - Резников

Мы нуждаемся в помощи быстро, потому что каждый день проволочек измеряется кровью украинцев - Резников

Или мир не совсем понимает, что происходит, или же он прекрасно понимает, но устал и готов смириться с мыслью, что украинцы умирают каждый день, - министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Economist

«Мы нуждаемся в помощи быстро, потому что каждый день проволочек измеряется кровью украинцев.

Я понимаю, усталость и истощение – это естественная психологическая реакция организма на стресс. У политиков есть свои заботы, они должны думать о внутренних проблемах. У лидеров стран есть обязанность думать о последствиях.

Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей», - отметил он.

По словам Резникова, иногда он после разговоров со своими французскими и немецкими министрами может «выпустить пар» в кругу близких коллег, не подбирая слов. Поскольку те, на его взгляд, не желают ускорять поставки вооружения Украине.

Источник: https://t.me/vekha/41391

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