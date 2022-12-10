«Мы стреляем в них, они посылают еще людей». Как украинские военные защищают Бахмут (ФОТО)

Главное из репортажей The Wall Street Journal и Financial Times. А также фотографии из осажденного города

Американские издания The Wall Street Journal и Financial Times опубликовали репортажи из Бахмута Донецкой области, где украинские военные сдерживают атаки россиян. Наступление на Бахмут началось в июле, а в последние недели интенсивность штурма сильно увеличилась.

«Ад. Настоящий ад»

Оба издания приводят слова украинских военных, которые рассказывают о постоянных атаках россиян и больших потерях в их рядах.

«Мы стреляем в них, они посылают еще [людей]. Это не заканчивается. Их так много», — цитирует Wall Street Journal лейтенанта Александра Матвиенко. Он служит в подразделении, которое наблюдает за противником с помощью дронов. Рядовой Виктор Якубовский, подчиненный Матвиенко, говорит: «У них всегда есть еще люди, они давят все сильнее и сильнее».

Журналист Wall Street Journal описывает эпизод, как Якубовский обнаружил два российских танка и передал информацию артиллеристам. Те открыли огонь, вскоре после этого россияне обстреляли центр Бахмута.

«Это как конвейер. Ради чего? Ебаный метр нашей земли, — говорит пулеметчик по имени Константин корреспонденту Financial Times. — Для Путина они [российские военные] просто мясо. А Бахмут — мясорубка».

«Ад. Настоящий ад», — добавляет офицер по имени Владимир, который со своими солдатами воюет на передовой. Константин и Владимир уверены, что украинской армии удастся удержать Бахмут.

Украинские военные под Бахмутом

ANATOLII STEPANOV / AFP / SCANPIX / LETA

REUTERS / LEAH MILLIS / SCANPIX / LETA

Военные в Бахмуте

REUTERS / YEVHEN TITOV / SCANPIX / LETA

Корреспондент описывает атаку российской пехоты на позиции украинских войск на восточной окраине Бахмуте. Он пишет, что украинцы убили многих наступающих огнем из пулеметов и гранатометов. Позднее россияне предприняли новую атаку и снова понесли потери.

Из текста непонятно, видел ли журналист бой сам или описывает его со слов украинских военных. При этом он рассказывает, как проезжал блок-пост на окраине Бахмута, где военный пообещал помолиться за него, так как дорога, по которой собирался ехать корреспондент, обстреливалась.

«Ежи» и мусор на улицах

В обоих репортажах говорится о больших разрушениях в Бахмуте и о том, что большинство жителей покинули город. Там нет электричества, воды, газа и тепла. На улицах в центре Бахмута установлены «ежи» и другие противотанковые заграждения, теперь там ездят только машины скорой помощи.

Центральный рынок превратился в «груду алюминия». Улицы покрыты битым стеклом, обрывками проводов и выбитыми оконными рамами. Оставшиеся жители выбрасывают мусор на улицу, в пакетах роются собаки.

Корреспондент Financial Times пишет, что утром 5 декабря перерыв между выстрелами артиллерии на фронте редко превышал пять секунд.

Дом в Бахмуте после российского обстрела

AP PHOTO / LIBKOS / SCANPIX / LETA

YEVHEN TITOV / AFP / SCANPIX / LETA

Жители переходят через реку Бахмутку по разрушенному мосту

YEVHEN TITOV / AFP / SCANPIX / LETA

Журналисты обоих изданий приводят свидетельства, что не все жители поддерживают украинскую армию. Wall Street Journal пишет, что, когда несколько дней назад войска в Бахмуте получили подкрепление, то некоторые мирные жители приветствовали танки, а некоторые «опускали головы».

«Я хочу, чтобы украинцы перестали стрелять, моего дома нет, всего моего района нет», — говорит 60-летняя Лариса Владимировна. Когда началось наступление на Бахмут, она осталась в городе со своим парализованным мужем. С тех пор он умер.

Мужчина по имени Виталий, которому больше 50 лет, рассказал корреспонденту Financial Times, что его дом сильно пострадал от российских обстрелов, в частности, у него разрушена одна стена. Виталий винит в этом украинских военных: они расположились недалеко от его дома, и россияне стреляют по ним.

Пулеметчик Константин называет такое отношение местных жителей обычным. «Если они хотят в Россию, я отведу их на фронт и покажу дорогу», — говорит военный. В марте он воевал под Бучей в Киевской области, где жители встречали украинских военнослужащих «как героев».

Бахмут, 4 декабря

YEVHEN TITOV / AFP / SCANPIX / LETA

Раздача гуманитарной помощи, 8 декабря

IHOR TKACHOV / AFP

REUTERS / YEVHEN TITOV / SCANPIX / LETA

● Военные эксперты по-разному оценивают осмысленность российского наступления на Бахмут. «Бахмут играет большую роль в системе обороны, выстроенной ВСУ после 2014 года. И если Бахмут будет взят, то вся система обороны на Донецком фронте может серьезно ослабнуть. И возникнет угроза прорыва российских войск в оперативную глубину», — говорил в конце октября «Важным историям» военный эксперт Юрий Федоров. Аналитик проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов отмечал, что взятие Бахмута приблизит российскую армию к полному захвату Донецкой области, но ненамного. По мнению Михайлова, это наступление — во многом личная война основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

● Пригожин подтверждал, что под Бахмутом воюют его наемники. «Наша задача — это не сам Бахмут, а уничтожение украинской армии и снижение ее боевого потенциала, что крайне положительно сказывается и на других направлениях, поэтому эту операцию и окрестили „бахмутской мясорубкой“», — говорил он. 1 октября российская «журналистка» Надана Фридрихсон выложила на своем ютуб-канале репортаж о наступлении ЧВК «Вагнера» на Бахмут.

● Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под Бахмутом воюют в том числе завербованные российские заключенные. Эту информацию «Важным историям» подтверждают военные эксперты Александр Коваленко и Ян Матвеев.

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