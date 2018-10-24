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Мужчин, которые через границу везли в автомобиле труп своей родственницы, отправили назад в Россию

Мужчин, которые через границу везли в автомобиле труп своей родственницы, отправили назад в Россию

Отца и сына, которые через пункт пропуска "Гоптовка" везли в автомобиле свою мертвую родственницу, правоохранители отпустили и вернули назад в РФ.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, в связи с нарушением правил прохождения таможенно-пограничного контроля после проверки документов мужчинам отменили въезд на территорию Украины, а тело умершей женщины вернули назад в Россию.

Как отметили в полиции, поскольку факт смерти женщины был зарегистрирован на территории РФ, объективных обстоятельств, которые бы указывали на наличие в действиях мужчин признаков состава преступления, совершенного на территории Украины, украинские правоохранители не нашли.

Напомним, вчера в 17-30 на Гоптовке во время осмотра  автомобиля в его салоне на заднем сидении было обнаружено тело женщины. Труп находился в сидячем положении и был пристегнут ремнем безопасности, как обычный пассажир.

Агентство Телевидения Новости

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