Мужчина пострадал при взрыве газа в Харьковской области

Инцидент произошёл сегодня около 5.20 в посёлке Новая Водолага, сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

По предварительной информации, в одной из квартир одноэтажного жилого дома взорвался бытовой газ, а затем начался пожар. Взрыв повредил крышу и стены двух соседних квартир.

Спасатели справились с огнём меньше чем за полчаса.

В результате ЧП пострадал брат хозяйки квартиры, в которой произошёл взрыв. Его отвезли в Харьков, в больницу скорой помощи.

По данным оперативной сводки на сайте Харьковской обладминистрации, мужчине 52 года. В каком он состоянии, пока не уточняется.

Эксперты выясняют, из-за чего взорвался газ.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины