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Мужчина пострадал при взрыве газа в Харьковской области
Инцидент произошёл сегодня около 5.20 в посёлке Новая Водолага, сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
По предварительной информации, в одной из квартир одноэтажного жилого дома взорвался бытовой газ, а затем начался пожар. Взрыв повредил крышу и стены двух соседних квартир.
Спасатели справились с огнём меньше чем за полчаса.
В результате ЧП пострадал брат хозяйки квартиры, в которой произошёл взрыв. Его отвезли в Харьков, в больницу скорой помощи.
По данным оперативной сводки на сайте Харьковской обладминистрации, мужчине 52 года. В каком он состоянии, пока не уточняется.
Эксперты выясняют, из-за чего взорвался газ.
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