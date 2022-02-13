Мужчина, выпавший с 10 этажа, в тяжелом состоянии

Накануне в социальных сетях опубликовали информацию о том, что на проспекте Тракторостроителей, 89, из окна многоэтажки выпал мужчина.

Директор Центра экстренной помощи Виктор Забашта сообщил, что медики выезжали на этот вызов 12 февраля в 14:50.

Чоловік випав з 10 поверху. Йому близько 30 років. У важкому стані, з черепно-мозковою травмою, численними переломами та шоком 3–4 ступеня. Медики госпіталізували постраждалого на апараті штучної вентиляції легень.

Агентство Телевидения Новости