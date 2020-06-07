Мурманскому чиновнику постелили ковёр для комфортного наблюдения за потопом

Глава администрации Кольского района Мурманской области Александр Лихолат столкнулся с критикой жителей региона из-за посещения затопленного дачного товарищества «Кильдинское». Лихолат осматривал место происшествия, сидя на ковре в кузове спецмашины.

Как пишет «Северпост», чиновник прибыл в Кильдинское вместе с сотрудниками МЧС. Они передвигались по посёлку на спецтехнике.

В соцсетях критике подвергли не только то, что чиновник сидел на ковре, но и его деловой костюм. Лихолата сравнили с боярыней Морозовой.

Источник: breakingmad.me

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