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Мыши-каннибалы заполонили восток Австралии и готовятся ворваться в Сидней на грузовиках

Мыши-каннибалы заполонили восток Австралии и готовятся ворваться в Сидней на грузовиках

Миллионы мышей заполонили штаты Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Грызуны сеют хаос на фермах, в жилых домах, школах и больницах. Города задыхаются от резкого запаха продуктов их жизнедеятельности, пишет Bloomberg.

Мыши забираются в грузовики с продуктами и автостопом колесят по востоку страны: совсем скоро они доберутся и до Сиднея — крупнейшего города Австралии.

Самки производят новый помет каждые три недели. Сообщается, что по дороге голодные грызуны пожирают останки себе подобных.

Нашествие мышей называется чумой. Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) считает ею присутствие 800-1000 грызунов на одном гектаре, пишет CNN.

«Пытаться подсчитать количество мышей в восточной Австралии сейчас — все равно, что пытаться сосчитать звезды в небе», — заявил эксперт CSIRO Стив Генри.

Мыши уничтожают посевы и поедают или загрязняют своим пометом собранный фермерами урожай. Также грызуны портят дома и технику. Например, у фермера Мэтью Мэддена сгорел трактор из-за того, что мыши перекусили кабели.

Причина чумы — прошлогодние дожди. В 2020-м в регионе выпала двухгодичная норма осадков. Ливни не только оказались полезными для посевов, они создали идеальные условия для мышей.

Управление по пестицидам и ветеринарным препаратам Австралии не одобрило использование химикатов в борьбе с грызунами. Токсичные вещества могут проникнуть в почву, а также убить диких животных и птиц, которые съедят отравленную мышь.

Из-за масштабов катастрофы Новый Южный Уэльс все же выделил 5000 литров бромадиолона — мощной отравы для грызунов. Ее хотят распределить по 20 наиболее пострадавшим районам. Власти готовятся к получению разрешения.

Источник: knife.media

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