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Музей Сковороди зараз (ВИДЕО)
Після розбору завалів лишилися тільки стіни. Рештки даху, знищеного ракетним ударом, прибирали та вивозили кілька тижнів. На сьогодні і приміщення музею, і навколишня територія повністю очищені від уламків та сміття.
Наступним етапом мають стати реставраційні роботи, однак питання щодо їх початку залишається відкритим. Тож віримо в ЗСУ та чекаємо, коли окупантів виб’ють з нашої землі.
Тим часом ми вже розпочали збір коштів на відновлення музею Сковороди. Залучаємо до цієї ініціативи бізнес, підприємців, благодійні фонди. Скоро поділюся з вами гарними новинами
Источник: https://t.me/okrasov/218
Автор видео – Виталий Колесник