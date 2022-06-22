Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 99

Музей Сковороди зараз (ВИДЕО)

Музей Сковороди зараз (ВИДЕО)

Після розбору завалів лишилися тільки стіни. Рештки даху, знищеного ракетним ударом, прибирали та вивозили кілька тижнів. На сьогодні і приміщення музею, і навколишня територія повністю очищені від уламків та сміття.

Наступним етапом мають стати реставраційні роботи, однак питання щодо їх початку залишається відкритим. Тож віримо в ЗСУ та чекаємо, коли окупантів виб’ють з нашої землі.

Тим часом ми вже розпочали збір коштів на відновлення музею Сковороди. Залучаємо до цієї ініціативи бізнес, підприємців, благодійні фонди. Скоро поділюся з вами гарними новинами

Источник: https://t.me/okrasov/218

Автор видео – Виталий Колесник

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Как хваленый российский кибер-потенциал потерпел поражение в Украине - WP
Сегодня 08:29    7
5 МИФОВ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ НА РОССИИ ПЕРЕВРАЛИ ИСТОРИЮ
Сегодня 08:18    44
Вся нефтеперерабатывающая сфера Украины перестала работать
Сегодня 08:09    63
Ставлення до ЄС та НАТО (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:48    83
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 22 червня 2022 року
Сегодня 07:39    113
«Цей жах неможливо передати»: прем’єр-міністр Люксембургу відвідав Бородянку
Сегодня 07:39    79
Отколовшаяся страна: западные компании покинули Россию, не попрощавшись
Сегодня 07:30    93
15 людей загинули, 16 – поранені. Наслідки російських денних обстрілів на Харківщині
Сегодня 07:15    120
Злоумышленники атакуют украинцев, спекулируя темами штрафов от налоговой и ядерного терроризма
Сегодня 07:11    89
Оперативна інформація станом на 06.00 22.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:07    96
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 