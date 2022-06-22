Музей Сковороди зараз (ВИДЕО)

Після розбору завалів лишилися тільки стіни. Рештки даху, знищеного ракетним ударом, прибирали та вивозили кілька тижнів. На сьогодні і приміщення музею, і навколишня територія повністю очищені від уламків та сміття.

Наступним етапом мають стати реставраційні роботи, однак питання щодо їх початку залишається відкритим. Тож віримо в ЗСУ та чекаємо, коли окупантів виб’ють з нашої землі.

Тим часом ми вже розпочали збір коштів на відновлення музею Сковороди. Залучаємо до цієї ініціативи бізнес, підприємців, благодійні фонди. Скоро поділюся з вами гарними новинами

Источник: https://t.me/okrasov/218

Автор видео – Виталий Колесник

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