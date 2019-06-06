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Мізерна платня, страшні хвороби та смертність на роботі – чому медики масово тікають з російської окупації

Мізерна платня, страшні хвороби та смертність на роботі – чому медики масово тікають з російської окупації

За даними групи «Інформаційний спротив», зарплата медичних працівників в окупованих РФ районах Донеччини – принизливо низька. Так, 75% окладів не перевищують 3,5 – 4,5 тис. російських рублів. Це не дозволяє нормально жити та задовольнити потреби у харчуванні, лікуванні, сплатити за комунальні послуги. Середня зарплатня медика становить 8 тис. рублів РФ.

Це спричиняє стрімкий відтік медичних кадрів з ОРДО.

Крім того, зростає рівень захворюваності на туберкульоз – насамперед, працівників туберкульозних диспансерів, а також кількість травм та професійних захворювань, смертності серед медиків.

Статистика страшна: в 2018 році кількість смертей на робочому місці «з природніх причин» у медичних закладах «днр» зросла у 4 рази – порівняно із 2017-м.

Ще одна цифра: понад 40% медичних працівників «республіки» досягнули пенсійного віку.

Источник: sprotyv.info

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