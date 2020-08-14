МЗС радить українцям утриматися від поїздок у Білорусь

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба зазначив, що українцям не варто відвідувати Білорусь до стабілізації ситуації в цій країні. Він наголосив, що МЗС захищатиме права затриманих у Білорусі українців.

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматися від відвідування Білорусі до стабілізації ситуації в цій країні. Про це у четвер, 13 серпня, під час брифінгу заявив голова відомства Дмитро Кулеба.

"Сьогодні міністерство закордонних справ видає нову рекомендацію громадянам України утриматися від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації в цій країні і подальших оголошень. Я закликаю наших співвітчизників прислухатися до рекомендацій міністерства закордонних справ - це дасть змогу їм уникнути, м'яко кажучи, дуже складних ситуацій, в які вони можуть потрапити", - сказав Кулеба.

В опублікованих напередодні на сайті МЗС рекомендаціях відомство радило "громадянам України, які на даний час перебувають в Білорусі, проявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади".

МЗС захищатиме права українців

Дмитро Кулеба також запевнив, що Україна жорстко захищатиме права та інтереси українських громадян у Білорусі. "Україна налаштована на конструктивний діалог із білоруською владою, але я хочу наголосити, що ми дуже жорстко захищатимемо права й інтереси українських громадян у Білорусі", - зазначив Кулеба.

Згідно з даними МЗС, в Білорусі затримані й українські громадяни

За словами міністра, зовнішньополітичне відомство України уже скерувало дві ноти до МЗС Білорусі, в яких просить білоруську владу надати інформацію про всіх затриманих у період з 9 до 12 серпня громадян України, а також про їхнє місцеперебування. Утім, як повідомив Кулеба, влада цієї країни не надає такої інформації, і український консул по черзі об'їжджає всі місця тимчасового тримання громадян, щоб встановити місцеперебування українців.

"Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами", - наголосив міністр. Він зазначив, що МЗС вимагає звільнити цих осіб з метою їхнього повернення в Україну.

Затримання українців у Білорусі

12 серпня українське МЗС підтвердило інформацію про затримання громадян України Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва у Мінську і повідомило, що встановлює їхнє місцеперебування. Кулеба на брифінгу заявив про затримання в Білорусі напередодні ще однієї громадянки України - Оксани Альошиної.

Раніше МЗС України повідомляло також про затримання у Вітебську дев'ятьох громадян України, яких згодом відпустили.

Источник: dw.com

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