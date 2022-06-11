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МЗС РФ використовує стратегію приниження західних країн - примус до прямих переговорів зі своїми васалами та маріонетками

МЗС РФ використовує стратегію приниження західних країн - примус до прямих переговорів зі своїми васалами та маріонетками

● Ця тактика спрацювала в історії з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі: Меркель говорила із Лукашенком, а Боррель із Макеєм. Тепер Москва намагається змусити уряд Джонсона до прямих контактів із «ДНР». На коні життя двох британців, яких там збираються страчувати.

● Не думаю, що Джонсон піде шляхом Меркель. Якщо ж британців таки демонстративно стратять (а Путін цілком може зробити це з ненависті до британців), то допомога Великобританії Україні лише збільшиться.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14698

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