МЗС висловило протест через поїздку Путіна до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест у зв’язку з черговим візитом президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму та Севастополя й назвало це грубим порушенням державного суверенітету України.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС.

“Українська сторона вважає згаданий візит та інші поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, які здійснюються незважаючи на неодноразові застереження і протести Міністерства закордонних справ України, грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права”, - ідеться в повідомленні.

Також візит є порушенням резолюцій ООН та Парламентської асамблеї ОБСЄ.

МЗС неодноразово наголошувало і продовжує дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України у її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

Крім того, в МЗС підкреслили, що Україна вчергове засуджує заходи Російської Федерації з подальшої мілітаризації Криму та Севастополя, яка становить суттєву загрозу регіональній безпеці.

У цьому зв’язку МЗС України вимагає від російської сторони негайно припинити всі згадані вище міжнародно-протиправні діяння і усунути усі наслідки, які вони спричинили.

Також українська сторона нагадала, що вся відповідальність за негативні для всього регіону наслідки покладається відповідно до норм міжнародного права на Росію як державу-окупанта, її посадових осіб, незаконні «органи кримської влади» та їх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії.

“У зв’язку з вказаним незаконним візитом 20 липня 2020 року Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації”, - поінформували в МЗС.

Як повідомлялося, Путін у понеділок, 20 липня, приїхав в окупований Росією Крим.

Источник: ukrinform.ua

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