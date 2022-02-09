МЗС вказало Reuters, що на Донбасі немає "сепаратистів"

У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу агентства Reuters на його публікацію, у якій окупаційні сили РФ на Донбасі названо "сепаратистами".

Відповідний коментар у Twitter оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Ніколенко відреагував на публікацію агенції під заголовком "Лідер сепаратистів каже, що повномасштабна війна на сході України може вибухнути в будь-який момент", яка ґрунтується на інтерв’ю ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Пушилін, серед іншого, заявив агентству, що бойовики "будуть змушені звернутися до Росії, якщо Україна за підтримки західних країн перейде певну лінію".

"На Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Привернення уваги до російських маріонеток створює хибну реальність, підриває зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Коли справа стосується безпеки Європи, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль", - заявив речник українського міністерства закордонних справ.

Водночас у публікації Reuters наводиться коментар Ніколенка, що "Російські війська ведуть війну на Донбасі вже вісім років".

Источник: eurointegration.com.ua

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