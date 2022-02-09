Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:16
Просмотров: 81

МЗС вказало Reuters, що на Донбасі немає "сепаратистів"

МЗС вказало Reuters, що на Донбасі немає сепаратистів

У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу агентства Reuters на його публікацію, у якій окупаційні сили РФ на Донбасі названо "сепаратистами".

Відповідний коментар у Twitter оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Ніколенко відреагував на публікацію агенції під заголовком "Лідер сепаратистів каже, що повномасштабна війна на сході України може вибухнути в будь-який момент", яка ґрунтується на інтерв’ю ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Пушилін, серед іншого, заявив агентству, що бойовики "будуть змушені звернутися до Росії, якщо Україна за підтримки західних країн перейде певну лінію".

"На Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Привернення уваги до російських маріонеток створює хибну реальність, підриває зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Коли справа стосується безпеки Європи, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль", - заявив речник українського міністерства закордонних справ.

Водночас у публікації Reuters наводиться коментар Ніколенка, що "Російські війська ведуть війну на Донбасі вже вісім років".

Источник: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 08.02.2022
Сегодня 08:25    58
Президент Украины пообещал раздавать пенсионерам бесплатные смартфоны с интернетом
Сегодня 07:50    117
Спостерігачі ОБСЄ виявили нові укріплення біля окупованого Луганська
Сегодня 07:33    93
Элитную чёрную икру для ГУМа и "Азбуки вкуса" делали в свинарнике под Тверью
Сегодня 07:24    135
Ревізія "Енергоатому": у компанії кажуть, що вимоги Держаудитслужби зупинив суд
Сегодня 07:07    96
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 8 лютого 2022 року
Сегодня 06:32    114
Бербок пояснила, чому не зустрілась із Зеленським
Сегодня 06:15    177
Госналоговая начала проверять данные покупателей недвижимости перед регистрацией имущественных прав
Сегодня 06:07    180
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    155
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    193
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 