На 15% зріс пасажиропотік у «Станиці Луганській» – тиждень роботи КПВВ у районі проведення ООС

За розпорядженням командувача Об’єднаних сил на лінії розмежування всі КПВВ відкриті для пропуску, щоденно з 8.00 до 16.00

Проте, через блокування руху окупантами, фактичний пропуск здійснювався лише у двох з них.

Керовані РФ незаконні збройні формування залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

Рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень. За тиждень через КПВВ прослідували 593 громадянина та 73 транспортних засоби у бік тимчасово окупованої частини Донеччини і 569 громадян та 81 транспортний засіб – у напрямку контрольованої території.

Щоденно пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ «Станиця Луганська». За поточний тиждень пасажиропотік в контрольному пункті збільшився на 15%. Загалом у цьому КПВВ військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили для виходу на тимчасово окуповану територію 12 135 осіб, та 11 425 осіб на вхід на контрольовану територію.

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 5 громадян. Прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили чотирьох громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 5 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено будівельні матеріали та товари медичного призначення. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 75 тонн.

Нагадуємо, що під час дії в Україні «зеленого» рівня епідемічної небезпеки громадяни прибувають на контрольовану територію без проходження самоізоляції. А іноземцям для перетинання лінії розмежування необхідно мати поліс медичного страхування.

Водночас обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»