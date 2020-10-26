На 23-августа произошла серьезная авария: водитель был пьян

В ночь на воскресенье на перекрестке проспекта Науки и улицы 23 Августа столкнулись два автомобиля. Позже выяснилось, что один из водителей сел за руль навеселе.

Виктор Забашта, директор КНП ХОГА «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Постраждав водій автомобіля "Шкода", іноземець 21-річний студент Каразіна університету. З тупою травмою живота та у стані хмільного сп’яніння він був доправленний до лікарні швидкої допомоги.

Второй водитель отделался испугом и отказался от госпитализации. Местные жители говорят, что это перекресток довольно опасный и столкновения здесь наблюдают часто.

Андрей, местный житель:

Обратите внимание как поворачивают автомобили, тут нерегулируемый. Приходится на центр выезжать и начинать разминаться.

А уже в воскресенье в Мерефе в результате аварии в больницу доставили трех человек. 57-летний водитель не справился с управлением и врезался в отбойник, травмировал еще и двух своих пассажиров. Вечером на автодороге "Харьков-Щербаковка" вблизи села Лесное, что на Дергачевщине произошло уже смертельное ДТП. На перекрестке столкнулась грузовик с легковушкой. Водитель 72 лет легковушки от полученных травм погиб на месте. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются.

Дмитрий Гайдук, представитель УПП в Харьк.обл:

Виїхали на 33 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 9 з травмованими. Також патрульні поліцейські виявили у стані сп’яніння. І склали 1027 поставнов за порушення правил дорожнього руху.

Одно из самых частых правонарушений - это вождение в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывает Дмитрий Гайдук. За него, напоминает Гайдук, водителю придется заплатить штраф в размере 10 000 гривен и получить запрет садиться за руль до года. А если ситуация повторится, то штраф удваивается.

Агентство Телевидения Новости