Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:07
Просмотров: 231

На 23-августа произошла серьезная авария: водитель был пьян

В ночь на воскресенье на перекрестке проспекта Науки и улицы 23 Августа столкнулись два автомобиля. Позже выяснилось, что один из водителей сел за руль навеселе.

Виктор Забашта, директор КНП ХОГА «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Постраждав водій автомобіля "Шкода", іноземець 21-річний студент Каразіна університету. З тупою травмою живота та у стані хмільного сп’яніння він був доправленний до лікарні швидкої допомоги.

Второй водитель отделался испугом и отказался от госпитализации. Местные жители говорят, что это перекресток довольно опасный и столкновения здесь наблюдают часто.

Андрей, местный житель:

Обратите внимание как поворачивают автомобили, тут нерегулируемый. Приходится на центр выезжать и начинать разминаться.

А уже в воскресенье в Мерефе в результате аварии в больницу доставили трех человек. 57-летний водитель не справился с управлением и врезался в отбойник, травмировал еще и двух своих пассажиров. Вечером на автодороге "Харьков-Щербаковка" вблизи села Лесное, что на Дергачевщине произошло уже смертельное ДТП. На перекрестке столкнулась грузовик с легковушкой.  Водитель 72 лет легковушки от полученных травм погиб на месте. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются.

Дмитрий Гайдук, представитель УПП в Харьк.обл:

Виїхали на 33 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 9 з травмованими. Також патрульні поліцейські виявили у стані сп’яніння. І склали 1027 поставнов за порушення правил дорожнього руху.

Одно из самых частых правонарушений - это вождение в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывает Дмитрий Гайдук. За него, напоминает Гайдук, водителю придется заплатить штраф в размере 10 000 гривен и получить запрет садиться за руль до года. А если ситуация повторится, то штраф удваивается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Столкновение Volkswagen и Lexus на проспекте Ландау: пострадал один из водителей
25.10.2020 20:11    265
В Мерефе ВАЗ врезался в отбойник: трое пострадавших
25.10.2020 19:16    249
Под Харьковом столкнулись фура и легковушка: есть жертвы
24.10.2020 22:22    375
ДТП с участием такси на проспекте Науки: двое пострадавших
24.10.2020 13:56    376
Полиция устанавливает личность мужчины, который погиб на Харьковщине после ДТП
24.10.2020 12:32    399
Столкновение Mazda и Volkswagen на проспекте Ландау: есть пострадавшие
23.10.2020 13:47    218
Смертельное ДТП на окружной возле Экопарка: водителя Toyota взяли под стражу
23.10.2020 13:20    347
На ХТЗ столкнулись два авто – машины перевернулись и вылетели на тротуар
22.10.2020 18:44    398
В ДТП на Большой Панасовской пострадали два человека
22.10.2020 18:27    258
В Купянске насмерть сбит пешеход – полиция ищет сбежавшего водителя
22.10.2020 11:51    250
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 