На Адмиралтейской в Астрахани голый сын депутата от Единой России Артем Ливанов устроил ДТП, видео
В России произошло ДТП с участием сына депутата «Единой России» и военным прокурором.
Кадры момента аварии разлетелись по Телеграм-каналам.
Инцидент произошел в городе Астрахань, когда 44-летний прокурор Казбек Кудаев и его жена переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент 26-летний Артём Ливанов, сын депутата местной думы, на своей «Тойота Камри» влетел в остановившийся перед ним автомобиль. Машину отбросило на супружескую пару, отчего те получили тяжелые травмы и переломы.
Отмечается, что Ливанов находился за рулем почти голым и в состоянии опьянения. Во время задержания он оказывал сопротивление полицейским.
44-летний прокурор, его 37-летняя жена и 70-летний водитель другого автомобиля были доставлены в больницу.
Источник: Новости Ю