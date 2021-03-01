На Адмиралтейской в Астрахани голый сын депутата от Единой России Артем Ливанов устроил ДТП, видео

В России произошло ДТП с участием сына депутата «Единой России» и военным прокурором.

Кадры момента аварии разлетелись по Телеграм-каналам.

Инцидент произошел в городе Астрахань, когда 44-летний прокурор Казбек Кудаев и его жена переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент 26-летний Артём Ливанов, сын депутата местной думы, на своей «Тойота Камри» влетел в остановившийся перед ним автомобиль. Машину отбросило на супружескую пару, отчего те получили тяжелые травмы и переломы.

Отмечается, что Ливанов находился за рулем почти голым и в состоянии опьянения. Во время задержания он оказывал сопротивление полицейским.

44-летний прокурор, его 37-летняя жена и 70-летний водитель другого автомобиля были доставлены в больницу.

Источник: Новости Ю

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