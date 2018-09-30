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ДТП на Алексеевке: автомобиль насмерть сбил женщину, водитель скрылся

ДТП на Алексеевке: автомобиль насмерть сбил женщину, водитель скрылся

Сегодня ночью около 22-50 на улице Ахсарова автомобиль сбил вышедшую на проезжую часть женщину. Пострадавшая скончалась, машина с места ДТП скрылась.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшей - около 40-45 лет, личность ее устанавливается. Водителя, допустившего наезд на пешехода, разыскивают.

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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