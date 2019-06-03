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На Алексеевке дорогу возле многоэтажки залило водой

На Алексеевке дорогу возле многоэтажки залило водой

На проспекте Людвика Свободы, 34 в Шевченковском районе Харькова произошел потоп.

Предположительно, там произошла коммунальная авария.

Об этом сообщили АТН очевидцы, предоставив фото и видео.

На видео можно увидеть, как водой, бьющей ключом из-под одного из люков, заливает внутридворовую дорогу.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по данному адресу произошла течь в колодце.

Сейчас на месте находятся аварийные бригады коммунальщиков.

Аварийные работы пообещали завершить ориентировочно до 14 часов.

Также местные жители отметили, что несколькими днями ранее из-под соседнего люка, расположенного в 15 метрах от места сегодняшнего порыва также текла вода, и также заливало дорогу. В тот раз на месте работала бригада КП «Харьководоканал», которая тогда устранила проблему.


Агентство Телевидения Новости

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