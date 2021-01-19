На Алексеевке из-за прорыва трубы в многоэтажке жители дома остались без света и отопления

Уровень воды был примерно на уровень вот этой черной плитки, здесь была вода, затопление. Все позамерзало, вот, как вы видите, насыпали песка, как на улице. Как гололед у нас тут, получается

Перила во льду, на ступеньках - лед, полные плафоны воды, а в подъезде на некоторых этажах, ко всему прочему, еще и линолеум отошел, не говоря уже об испорченном ремонте в квартирах. Такие последствия из-за прорыва трубы теперь имеют жители шестнадцатиэтажки на улице Ахсарова, 19.

В понедельник после обеда, говорит Алексей Волков, он же проводил занятия в «Зуме» - пока внезапно не исчез интернет, мужчина выбежал в коридор и обомлел.

Алексей Волков

Страшная картина, как в фильме ужасов - вода стеной по лифту, света нет. Сразу мысль: а друг кто в лифте. Потом запах, гарь, оказалось, до 12-го или 16-го этажа шел дым. Страшное дело было, все боялись, что либо током убьет или сварится кто-то в кипятке.

Как оказалось, прорвало обратный трубопровод отопления на 8-м этаже, и больше всего пострадали от воды несколько этажей ниже.

Из-за аварии жители дома остались без отопления и электроэнергии.

Коммунальщики отопление восстановили достаточно оперативно, заменив кусок трубы, в то время как жители уверены - нужно заменять ее полностью, ведь водопроводу в доме уже более 30 лет. Электроснабжение же, говорит Александр, восстановили только в квартирах - лифты пока сохнут, а в коридорах общего пользования свет есть выборочно.

Александр

Кипяток, да, был пар. Сгорела вся щитовая, глубина там большая была, повыгорели автоматы, повыгорели целые секции рубильников, которые отвечают, ну, за лифты, за электроснабжение нашего дома. Вчера это все меняли до ночи

О том, что трубопровод в совершенно изношенном состоянии, жители сообщали в Жилкомсервис, говорит Наталья, еще осенью, и никакого ответа.

Наталья

Никакой ремонт нам не делают, только в случае аварийной ситуации. В ноябре мы написали во все специализированные службы, о том, что у нас аварийное состояние в подвале, что никакой стояк не перекрывается, что в любом случае - если где-то на этаже случается авария, мы перекрыть ничего не сможем. Вода будет течь пока. И даже на дом горячая вода не перекрывается. Результаты - ответ нам дали: «У вас все в порядке».

И хотя жителям дома говорили, что пешком на 16 этаж придется ходить чуть ли не до февраля, начальник участка заверил, что лифтами и освещением лестничной клетки электричеством занимаются уже сегодня.

А о проблемах в доме, уверяет Сергей Базилевский, ему никто не сообщал.

Сергей Базилевский, начальник участка №9 Шевченковского района КП «Жилкомсервис»

Электроснабжением сегодня занимаются электрики «Горлифта», свет восстановили вчера в 7 часов вечера, отопление тоже, где-то в районе 6 часов заменили этот участок трубы, который пропал. Вышел из строя, его заменили и запустили отопление. Я вам сказал, что данный обратный трубопровод отопления не требует капитального ремонта, чтобы его заменили. Участок аварийный заменили вчера - КП "ХТМ".

А тем жителям, кому авария испортила ремонт в квартире, начальник участка посоветовал писать заявление в Жилкомсервис, они должны составить акт, с которым уже можно обращаться к Харьковским тепловым сетям за компенсацией убытков.

Агентство Телевидения Новости