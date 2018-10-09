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ДТП на Алексеевке: машина сбила ребенка

ДТП на Алексеевке: машина сбила ребенка

Накануне около 21-00 на улице 23 Августа-33А автомобиль Hyundai (водителю 22 года) сбил вышедшего на проезжую часть мальчика. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд произошел на пешеходном переходе. 11-летний пострадавший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленой раной головы. 

Информация об аварии внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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