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На Алексеевке пенсионер упал с дерева и погиб
На Алексеевке в результате несчастного случая погиб 79-летний харьковчанин.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, возле дома по проспекту Победы прохожие обнаружили тело местного жителя.
Выяснилось, что пенсионер собирал с дерева фрукты и по собственной неосторожности упал с него.
Тело погибшего направлено в морг.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой «несчастный случай».
Обстоятельства происшествия выясняются.
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