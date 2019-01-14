На Алексеевке при пожаре в собственной квартире из-за своего «хобби» погиб мужчина

Пожар произошел на 11 этаже дома 65-б по проспекту Победы. В квартире жил одинокий пенсионер, который, по словам соседей, стаскивал туда разный хлам.

Несколько недель назад из его квартиры уже валил дым, но в тот раз все обошлось, говорит сосед, - владелец помещения сам все погасил.

Сосед погибшего:

А в этот раз мы стучим - тоже увидели, что дым идет из-под дверей, постучали ему, он не отвечал, и вызвали пожарных. Крайне редко появлялся на квартире, где-то он жил еще. На квартиру тащил разные электроприборы. Дедушки такие же приносили ему что-то починить. Нам больше мешало то, что от него бежала куча тараканов, антисанитария, запахи ужасные и всё остальное.

Спасатели быстро справились с возгоранием, хотя помочь хозяину помещения уже не успели: он задохнулся в дыму еще до их приезда.

Специалисты предполагают, что, скорее всего, причиной пожара стало курение.

Пожар, говорят в ГСЧС, начался с дивана. Пенсионер пытался покинуть задымленное помещение, но весь тот хлам, который он складировал в квартире, ему помешал.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

При вскрытии входной двери было сразу сильно задымление, на полу было найдено тело мужчины. Площадь пожара составила около 4 кв.м., горели домашние вещи, а также и те материалы и, можно так сказать, тот мусор, который находился в той квартире. Квартира была наполнена определенными предметами. Видно, что это предметы не домашнего обихода, а принесенные извне.

За две недели текущего года, говорит Игорь Лупандин, огонь уже унес 10 человеческих жизней. Чаще всего - из-за неосторожного обращения с огнем или с печами, забытые включенные электроприборы и курение в алкогольном опьянении.

В частности, в Харькове по улице Академика Курчатова, ночью погибла еще и женщина 60-ти лет, которая была навеселе. А еще специалисты отмечают, что во время праздников подобных случаев становится больше.

Агентство Телевидения Новости