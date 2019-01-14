Происшествия
Перейти к списку новостей
14.01.2019 18:06
Просмотров: 285

На Алексеевке при пожаре в собственной квартире из-за своего «хобби» погиб мужчина

Пожар произошел на 11 этаже дома 65-б по проспекту Победы. В квартире жил одинокий пенсионер, который, по словам соседей, стаскивал туда разный хлам.

Несколько недель назад из его квартиры уже валил дым, но в тот раз все обошлось, говорит сосед, - владелец помещения сам все погасил.

Сосед  погибшего:

А в этот раз мы стучим - тоже увидели, что дым идет из-под дверей, постучали ему, он не отвечал, и вызвали пожарных. Крайне редко появлялся на квартире, где-то он жил еще. На квартиру тащил разные электроприборы. Дедушки такие же приносили ему что-то починить. Нам больше мешало то, что от него бежала куча тараканов, антисанитария, запахи ужасные и всё остальное.

Спасатели быстро справились с возгоранием, хотя помочь хозяину помещения уже не успели: он задохнулся в дыму еще до их приезда.

Специалисты предполагают, что, скорее всего, причиной пожара стало курение.

Пожар, говорят в ГСЧС, начался с дивана. Пенсионер пытался покинуть задымленное помещение, но весь тот хлам, который он складировал в квартире, ему помешал.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

При вскрытии входной двери было сразу сильно задымление, на полу было найдено тело мужчины. Площадь пожара составила около 4 кв.м., горели домашние вещи, а также и те материалы и, можно так сказать, тот мусор, который находился в той квартире. Квартира была наполнена определенными предметами. Видно, что это предметы не домашнего обихода, а принесенные извне.

За две недели текущего года, говорит Игорь Лупандин, огонь уже унес 10 человеческих жизней. Чаще всего - из-за неосторожного обращения с огнем или с печами, забытые включенные электроприборы и курение в алкогольном опьянении.

В частности, в Харькове по улице Академика Курчатова, ночью погибла еще и женщина 60-ти лет, которая была навеселе. А еще специалисты отмечают, что во время праздников подобных случаев становится больше.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: пожар

Читайте ещё:

В Индустриальном районе горел гараж: погиб мужчина
14.01.2019 15:56    225
В Пятихатках во время пожара погибла женщина
14.01.2019 10:44    148
Ликвидирован пожар на территории калушского завода
14.01.2019 07:55    104
На Алексеевке горела многоэтажка: есть погибший
13.01.2019 13:40    545
В Изюме горел дом: в дыму погиб хозяин
13.01.2019 11:16    162
В Чугуевском районе при пожаре погибла женщина
13.01.2019 10:57    149
В Ивано-Франковской области 12 часов тушат пожар на химзаводе (видео)
13.01.2019 10:50    177
На Харьковщине огонь унес жизни 4 человек
13.01.2019 10:31    139
В Люботине сгорел дом: пострадали супруги-хозяева
11.01.2019 12:27    236
В Слободском районе горела квартира в пятиэтажке
10.01.2019 11:46    170
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 