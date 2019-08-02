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На Алексеевке возле кафе нашли самодельные гранаты

На Алексеевке возле кафе нашли самодельные гранаты

На Алексеевке полицейские изъяли у мужчины самодельные взрывные устройства. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 31 июля в 23:04 в полицию позвонил мужчина и сообщил о том, что обнаружил возле одного из кафе на проспекте Победы предметы, похожие на гранаты.

По словам гражданина, боеприпасы находились в ведре. 

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили и изъяли у 53-летнего мужчины 4 самодельных взрывных устройства по типу гранат Ф-1.

Как отметили в полиции, изъятые предметы признаны взрывоопасными, но без внешних вмешательств вряд ли могли бы сдетонировать.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Агентство Телевидения Новости

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